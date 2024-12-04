زين مالك يعاني صحيا ونفسيا بعد وفاة ليام باين ويلغي حفلته قبل بدايتها بدقائق

شهد زين مالك تطورات ملحوظة في حياته الشخصية والمهنية مؤخراً، حيث اضطر لإلغاء حفله الغنائي المقرر في نيوكاسل في اللحظات الأخير بسبب مشاكل في صوته. الحفل كان المحطة الأخيرة في جولته “Stairway to the Sky” في المملكة المتحدة.

زين أعلن اعتذاره لجمهوره عبر خاصية “ستوري” في إنستغرام، قائلاً إنه حاول حتى اللحظة الأخيرة الاستمرار لكنه لم يتمكن من الغناء.

وأكد المقربون من زين أنه يعاني نفسيا وجسديا من وقت وفاة زميله السابق في فرقة One Direction، ليام باين، وكان قد توفي ليام عن عمر 31 عاماً إثر سقوطه من شرفة فندق في بوينس آيرس تسببت في صدمة كبيرة لزين وجمهوره في منتصف شهر اكتوبر الماضي،

زين مالك كان قد أعاد ترتيب مواعيد جولاته بعد وفاة زميله السابق في فرقة One Direction، ليام باين، في أكتوبر. كما أنه أهدى أغنية “It’s You” إلى ليام أثناء حفله في ولفرهامبتون، مسقط رأس ليام، تعبيراً عن احترامه وحبه العميق له.

عبر زين عن حزنه العميق بعد وفاة ليام وعبر في رسالة شكر لجمهوره لدعمهم وتفهمهم لهذه الظروف، مؤكداً أن محبتهم تشكل له مصدر قوة خلال هذه الفترة الصعبة

أثارت تصريحاته تعاطفاً واسعاً بين المعجبين حول العالم، وعلى صعيد حالته الصحية، لم يتم الكشف عن مشاكل خطيرة، لكن الظروف النفسية الناتجة عن وفاة ليام أثرت بوضوح على قراراته، وبالنسبة لعلاقته بالحادث، زين أعرب عن حزن شخصي عميق، ولكن لم يتم الإشارة إلى أي صلة مباشرة بينهما سوى الرابط العاطفي من الفترة التي جمعتهما في الفرقة.



فيما يتعلق باعتذاره لجمهوره، شدد على استمراره في العمل على موسيقاه، لكنه طلب منه التماس العذر له وتأجيل حضوره الفني لبعض الوقت، ما يعكس حساسيته وإدراكه لاحتياجات معجبيه في التواصل المباشر .