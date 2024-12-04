عضو مجلس السيادة السوداني: تثبيت أركان الدولة واجب القوات المسلحة

قال الفريق مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إنّ تثبيت أركان الدولة واجب دستوري على القوات المسلحة السودانية، بعدها يمكن الحديث عن الحلول السياسية.

وأضاف "جابر"، في حواره مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "بالنسبة إلى تثبيت الحرب، فإن القوات المسلحة وقعت اتفاقية جدة، لكن العدو لم يلتزم حتى هذه اللحظة بها".

وتابع عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني: "لا بد من تثبيت أركان الدولة وعودة المواطنين إلى قراهم ومدنهم التي هُجروا منها ومحاسبة من فعل ذلك".

وواصل: "القوات المسلحة بادرت وذهبت إلى جدة، ولكن من الذي لم يلتزم بتنفيذ الاتفاق؟ الميليشيا لم تلتزم، وبالتالي، فإن الواجب الدستوري على القوات المسلحة السودانية حماية الأرض السودانية من أي اعتداء".

