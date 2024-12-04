أوكرانيا تطالب بشكل عاجل بـ 20 نظام دفاع جوي لحماية البنية التحتية الحيوية

طالب وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها بتعزيز الدفاع الجوي لبلاده لحماية البنية التحتية للطاقة من الهجمات الصاروخية الروسية.

وقال سيبيها، خلال لقائه صحفيين، في إطار اجتماع حلف شمال الأطلسي "الناتو" وأوكرانيا بمقر الحلف في بروكسل اليوم الأربعاء: "تضمن جدول الأعمال الوضع الميداني في أوكرانيا وتصاعد الهجمات الصاروخية. كان النقاش هادفا ومثمرا"، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية اليوم الأربعاء.

كما أشار الدبلوماسي الأوكراني إلى أنه قدم للشركاء معلومات مفصلة حول عواقب الهجمات الروسية، لا سيما الهجمات الخطرة على محطات الطاقة والمرافق المرتبطة بالبنية التحتية النووية.

كما أشار إلى أن أوكرانيا قد أرسلت بالفعل قائمة بهذه الأنظمة الدفاعية إلى الدول التي تمتلكها.

وأوضح أن المشاركين في اجتماع الناتو وأوكرانيا، الذي عُقد الليلة الماضية، بحثوا إمكانية تسليم هذه الأنظمة إلى أوكرانيا لحماية المنشآت المحددة بشكل سريع نظرا لحساسية الوقت.

واختتم سيبيها بالقول: "أنا ممتن للأمين العام (للناتو) مارك روته، الذي خصص جزءا كبيرا من نقاشنا لهذا الموضوع خلال الاجتماع. نحن نأمل أن يتم تبني هذه القرارات، ونحن في انتظارها".