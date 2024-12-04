أمريكا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات روسية

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على خمسة أفراد وأربع كيانات مرتبطة بمجموعة "تي أر جي"، وهي شبكة دولية واسعة النطاق متورطة في الالتفاف على العقوبات لصالح النخب الروسية.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أنه تم اتخاذ هذا الإجراء بالتنسيق مع وكالة الجريمة الوطنية البريطانية، بالإضافة إلى إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية وشبكة إنفاذ الجرائم المالية.

وأضاف بيان الخارجية أن هذا الإجراء اليوم يعكس التزام مجموعة السبع (G7) بمواجهة محاولات الالتفاف على العقوبات وتعطيل الجهات الفاعلة غير المشروعة التي تستخدم الأصول الافتراضية لإخفاء ثرواتها وتعزيزها، وتقويض قدرة روسيا على تمويل أنشطتها في الخارج.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة ستواصل حماية النظام المالي الدولي واتخاذ إجراءات ضد المتهربين من العقوبات داخل وخارج روسيا.