عضو مجلس السيادة السوداني: ميليشيا الدعم السريع تقصف لإرهاب وتخويف الأهالي

قال الفريق مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إنّ ميليشيا الدعم السريع تنتهج مسلك قصف المناطق والمدن بهدف إرهاب وتخويف المواطنين وتهجيرهم، ولكن القوات المسلحة والقوات المشتركة يقودون الحرب بجسارة ويمكنهم صد كل هجوم.

وأضاف "جابر"، في حواره مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "تم تحرير قرى حول سنار، والجيش يتقدم في أكثر من محور، أما الميليشيا فهي لا تسيطر، لكنها تنتشر بشكل عادي، ونتعامل مع هذا الأمر بتكيتكات معينة تتناسب مع التكيتيكات التي تستخدمها الميليشيا".

وتابع: "من هذه التكتيكات، تحريك مجموعات مقاتلة او قوات خاصة، ولكن أؤكد على أن القوات المسلحة السودانية في يدها المبادرة وتتقدم بجسارة حتى تتمكن قريبا إن شاء الله من تأمين أركان الدولة السودانية".