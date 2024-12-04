ads
الأربعاء 04 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيسة وزراء إيطاليا تلتقي "أبو مازن" و"ميقاتي" في روما

رئيسة الوزراء الإيطالية
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن مجلس الوزراء الإيطالي، أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني سوف تستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في لقاءين منفصلين في العاصمة "روما" يومي 13 و14 ديسمبر الجاري.

وأفاد بيان صادر عن المجلس اليوم الأربعاء بأنه من المقرر أن يزور الرئيس الفلسطيني العاصمة الإيطالية، حيث يلتقى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وعددا من المسئولين.

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني شارك في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي عقد في القاهرة، وأكد استعداد سلطات بلاده لدعم السلطة الفلسطينية في قطاعي الأمن وعمليات إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب.
 

جورجيا ميلوني محمود عباس سيرجيو ماتاريلا أنطونيو تاياني