عضو مجلس السيادة السوداني: القوات المسلحة تمتلك زمام المبادرة في كل المواقع

أكد الفريق المهندس إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة السوداني أن القوات المسلحة السودانية تمتلك زمام المبادرة في كل الموقع، مشيرا إلى أن الجيش السوداني متقدم في أكثر من محور.

وقال جابر - خلال لقاء خاص مع قناة (القاهرة الإخبارية) - إنه تم الحديث مع وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، حول دفع العلاقات وتنسيق القائم بين الدولتين في كل المسارات والمحافل الدولية، مشيرا إلى أن زيارته إلى السودان تأتي في إطار تمتين العلاقة القديمة وتأكد دعم القيادة المصرية وشعبها للسودان في هذه الحرب الوجودية الدائرة وإيجاد حل للأزمة السودانية الراهنة.

وأكد أن مصر والسودان شعب واحد في الدولتين وأمن السودان هو الأمن المصري والنيل يجمعنا؛ لذلك لابد من توحيد الخطاب في كل المحافل الدولية والإقليمية فيما يخص أمن السودان.

عملياتيا، قال جابر إن مدينة الفاشر محاصرة منذ أكثر من 8 أشهر، وتعرضت إلى 170 هجوما لكنها حتى الآن صامدة، كما تعرضت مدينة زمزم أيضا إلى قصف مدفعي، من الميليشيات بهدف تخويف وإرهاب المواطنين وتهجيرهم، لكن القوات المسلحة تخوضو حربًا بجسارة وصامدون ضد أي هجوم.

وأشار إلى أن الميليشيات لا تسيطر على شيء لكنها منتشرة انتشار عادي يتم التعامل معه بتكتيكات معينة عبر تحريك قوات خاصة.

ولفت إلى أن الحل - كما يراه المجلس السيادة والقوات المسلحة السودانية - الآن هو حل عسكريًا ثم يأتي بعد ذلك الحل الدبلوماسي، مؤكد ضرورة تثبيت أركان الدولة وعودة المواطنين إلى مدنهم ومحاسبة من ارتكب ذلك.