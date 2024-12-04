تفاصيل مقتل طفلة على يد خالها بمنطقة المعصرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل قتل ابنة شقيقته بعد التعدي عليها بالضرب المبرح، ثم ألقى جثتها في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المعصرة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوجود جثة لطفلة ملقاة في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المعصرة، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، حيث تم العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر حوالي 5 سنوات، كانت ترتدي ملابسها بالكامل، وعلى جسدها آثار ضرب وتعذيب وكدمات متفرقة، وبإجراء التحريات وسؤال شهود العيان، فضلاً عن فحص بلاغات التغيب وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المجني عليها، والقبض عليه.

بمناقشة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أن الضحية هي نجلة شقيقته، وأنها حضرت إلى منزله برفقة شقيقتها.

وأضاف أنه قام بالتعدي عليها بالضرب المبرح، مما أدى إلى وفاتها في الحال. بعد ذلك، حمل الجثة وألقاها في الشارع محاولًا الهروب من المسائلة القانونية، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.