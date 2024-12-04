ads
الأربعاء 04 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين: أمريكا وأوروبا لم تتخذا بعد الخطوة الأخيرة نحو الاستيلاء على الأصول الروسية بالكامل

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين / اليوم الأربعاء / أن أمريكا وأوروبا لم تتجها نحو الاستيلاء على احتياطات الذهب الروسية.

وقال بوتين في تصريحات أوردتها وكالة أنباء / تاس / الروسية "إنهم بالطبع لم يتخذوا الخطوة الأخيرة أنهم جمدوا الاحتياطات الروسية لكنهم لم يستولوا على الأموال بالكامل".

كما شدد على أنه في هذه الظروف كانت ستضطر روسيا لاتخاذ خطوات انتقامية.

وأعلنت وزارة المالية الروسية في وقت سابق أنها جمدت نصف احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لبنك روسيا بسبب العقوبات.

وقدرت وزارة المالية حجم الأصول المجمدة من قبل الغرب بما يتراوح بين 300 مليار و350 مليار دولار، وهو ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي.

ورغم أنه من الناحية القانونية لا تزال هذه الأموال مملوكة لروسيا فإنه لا يمكنها التصرف فيها بسبب العقوبات.

بوتين أمريكا أوروبا الذهب