الداخلية تواصل ضبط القائمين بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضبط القائمين بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة المنوفية ، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة 4 شركات لإلحاق العمالة المصرية للخارج "بدون ترخيص" ، وضبط بحوزتهم (جوازات وصور جوازات السفر وطلبات التوظيف وإقرارات لراغبى العمل بالخارج - إعلانات دعائية وترويجيه خاصة بتلك الشركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي – أختام أكلاشيه – 4 دفاتر إيصالات إستلام نقدية - جهاز "لاب توب" "بفحصهم تبين احتوائهم على آدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامى").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

