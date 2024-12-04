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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عنصر إجرامي بالشرقية تخصص في تصنيع العقاقير والمواد المخدرة

المضبوطات
المضبوطات
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عنصر إجرامى بالشرقية تخصص فى تصنيع العقاقير والمواد المخدرة وترويجها وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 35,200 مليون جنيه. 

استمراراً للضربات الأمنية المتواليةً لمصنعى ومتجرى المواد المخدرة وإدراكاً من  وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام ( عنصر إجرامى ) بتصنيع العقاقير المخدرة متخذاً من مزرعة كائنة بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى فى تصنيع العقاقير والمواد المخدرة تمهيداً لترويجها على عملائه .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بحوزته مضبوطات أبرزها (1000 قرص لعقار "التامول" المخدر معد للتغليف – 30 شريط لعقار "التامول" المخدر "منتج نهائى" لعملية التصنيع ومعد للبيع – كمية من مخدر الآيس – كمية من المسحوق الجاهز لعملية كبس الأقراص المخدرة وزنت 100 كيلو جرام – المعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع).
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـقرابة ( 35,200 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

ضبط عنصر إجرامى بالشرقية تصنيع العقاقير والمواد المخدرة الادمان