ضبط كيان تعليمى "بدون ترخيص" بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات وهمية فى مجالات مختلفة بدون ترخيص من الجهات المعنية المختصة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (المدير المسئول - مقيم بمحافظة القاهرة)، وعُثر بمقر الكيان المشار إليه على (عدد من الشهادات الوهمية المنسوبة للكيان – مطبوعات إعلانية – دفتر إيصال تحصيل نقدية – إستمارات تسجيل عضوية – إستمارات تعارف للطلبة – طلبات تقدم لوظائف).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.