"مرات إبليس والأخ العشيق".. خانت زوجها وتخلصت منه بمساعدة شقيقه

جريمة بشعة كان بطلها الخيانة، زوجة وجدت في الحب الحرام ملاذها للهروب من الواقع والعيش في الأحلام الوردية، وأخ لم يكن سوء حاقد وحاسد لا يحمل لأخيه سوي الكره والغل وراحت عيناه تقع علي زوجة شقيقه ووقعا سويا في بحر الحرام وغاصا في أعماق الرذيلة داخل منزل العائلة.

مأساة داخل بيت العيلة

هناك في قرية الودي بمركز ومدينة الصف جنوب محافظة الجيزة، نشأت علاقة غير شرعية بين "بشاير" السيدة الثلاثينية والتي وقعت فريسه لشهوتها، وبين شقيق زوجها المدعو "أحمد" الشاب الذي يكبرها بعامين ويقارب عقليتها، فيما كان الزوج المخدوع "كامل" يشعر بالسعادة عند تواجد شقيقه وزوجته داخل المنزل في حالة تقارب وود دائمآ ولكنه لم يكن يعرف بأن ذلك الود يقابل في الخفاء جريمة تمارس علي فراش نومه بين زوجته وشقيقه.

خطة الزوجة والعشيق

لم تكتف الزوجة وشقيق زوجها بما يقومان به من ممارسة الرذيلة ولكن الزوجة سئمت عيشة زوجها وبغضت الحياة معه، فكانت دائمآ ما تخبر عشيقها "شقيق زوجها" بأنها لا تستطيع النوم بجوار زوجها وأنه فقط من ترغب أن تكون له، وبدأت الزوجة في بث أفكار مسمومة في أذن ذلك الشاب تجاه شقيقه حتي بدأ في الانصياع لها وقررا وضع جثة للتخلص من الزوج.

سم في الطعام

في 8 فبراير العام الجاري، وضعت "بشاير" الطعام لزوجها ولكنه لم يعلم أنها الوجبة الأخيرة، الزوجة الشيطانة وضعت السم داخل الطعام لزوجها والذي شعر بعد تناوله بحالة اعياء شديدة لتقوم الزوجة بالاتصال بشقيقه "عشيقها".. تعالي يا أحمد شوف اخوك ماله تعبان، وعلي الفور حضر الأخ الذي غاص في حرمة شقيقه ولكنه لم يأتي لنجدته بل جاء ليكمل خطته التي اتفق عليها مع عشيقته.

أخ قاتل وزوجة خائنة

ما أن وصل العشيق لشقة شقيقه حتي أمسك بحزام من القماش ووضعه علي رقبة شقيقه الذي يصارع موت السم، وجزب طرفي الحزام بقوة حتي فاضت روح الزوج المخدوع علي يد أخ قاتل وزوجه خائنة.

مفتش الصحة يكشف الجريمة

قام المتهمان بنقل الجثة إلى المستشفى، مدعيًا أن الوفاة طبيعية، لكن مفتش الصحة والتحقيقات كشفا تفاصيل الجريمة، ما أدى إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.

طبلية عشماوي

وبعد ما يقارب العشرة أشهر أسدلت محكمة جنايات جنوب الجيزة الستار علي واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي شهدها الشارع المصري خلال العام الجاري، بأن عاقبت المتهمة "بشاير" وعشيقها "أحمد" بإجماع الآراء بالإعدام شنقًا، بعد إدانتهما بقتل زوج الأولى وشقيق الثاني في جريمة قتل عمد نفذاها بهدف التخلص من الزوج لإفساح المجال لعلاقتهما غير الشرعية، قد جاء هذا الحكم بعد أن وافق مفتي الجمهورية على إعدام المتهمين.