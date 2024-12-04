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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لاعب الزمالك 2005 يتعرض لإصابة قوية أمام الأهلى

لقطة من مبارة الزمالك
لقطة من مبارة الزمالك 2005 والأهلى
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تعرض يوسف حسن لاعب فريق الزمالك 2005، لإصابة قوية خلال مباراة مواجهة الأهلي في الجولة السادسة من دوري الجمهورية للشباب، والتي أُقيمت على ملعب القلعة البيضاء.
ويخضع يوسف حسن، لاعب الزمالك، حاليًا لعملية جراحية لتجاوز إصابته الشديدة في مفصل القدم أثناء المباراة.
ويرافق طبيب الزمالك اللاعب في المستشفى للاطمئنان على حالته وتحديد فترة العلاج المطلوبة، وتقديم الدعم والمساندة في ظل خطورة الإصابة، مشيرًا إلى أن الجراحة كانت عاجلة لتجنب أي مضاعفات محتملة.
وتعرض فريق الزمالك 2005 للهزيمة في هذه المباراة بهدف نظيف، سجله محمد رأفت، لاعب الأهلي، من ركلة جزاء، ليكمل الزمالك محطاته الصعبة في هذه البطولة المحلية.

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