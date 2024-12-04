مقهى أدبى للكاتب إبراهيم عبد المجيد بالمركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية

نظم المركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية، مقهى أدبي للكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد وذلك خلال فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان "كتابة وسرد البحر المتوسط - حوار المدينة والميناء"، الذى ينظمه المركز، حيث يجمع هذا الحدث الغني والمعقد كتابا ومثقفين وصحفيين وفنانين من دول حوض البحر الأبيض المتوسط لاستكشاف ومناقشة أوجه العلاقة المتعددة بين المدينة والميناء.

تحدث خلال الندوة عن رحلتة الأدبية بعد تخرجه من جامعة الإسكندرية في عام 1974 وانتقل إلى القاهرة، وبدأ مسيرته المهنية التى تجمع بين الإبداع الأدبي والمشاركة الثقافية حيث تتميز كتاباته بالعمق النفسي والتصوير الثاقب للحياة الإجتماعية والسياسية المصرية، خاصة في الإسكندرية، مما يجعلها تلقى صدى عميقًا لدى القراء حيث اشتهر بثلاثية الإسكندرية، وهي سلسلة روايات تغوص في عمق تاريخ المدينة وثقافتها، وتم ترجمة هذه الثلاثية إلى لغات متعددة، واكتسبت إشادة دولية بسردها الغني وأفكارها العميقة".

أدار اللقاء عبد الرحيم يوسف وفي نهاية الندوة قدم الفنان التشيكلي ماهر جرجس -مدير عام ثقافة الإسكندرية السابق هدية تذكارية للكاتب والروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد لمشاركته بمهرجان "كتابة وسرد البحر المتوسط" خلال دورته لهذا العام.