تامر حسني يدعم "عبد الرحمن" بعد كفاياك: مطرب صاعد وصوته حقيقي

دعم النجم تامر حسني المطرب الشاب "عبد الرحمن" بعد إطلاقه أغنيته الأولى "كفاياك" على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

وعبر ستوري له على موقع وتطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام" نشر تامر حسني بوستر لعبد الرحمن وعلق عليه: "عبدالرحمن محمد مطرب صاعد وصوته حقيقي جميل أتمنى تدعموه".





وبداية الأسبوع أطلق المطرب عبد الرحمن أغنيته الجديدة تحت اسم «كفاياك» على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الموسيقية من إنتاج فيرال ويف، بعد نجاحه خلال الفترة الماضية في تقديم «كوفر» لعدد من أغاني كبار النجوم وتشبيهه بتامر عاشور بعد أن قدم أغنيات تامر على مواقع التواصل الاجتماعي وتيك توك بصوت قريب منه بشكل كبير.





«كفاياك» من كلمات أحمد العزب وألحان يوحنا فيكتور وتوزيع ومكساج أحمد أمين وجيتار أحمد حسين وبوزق أسامة حسن وصولو كمان محمد علي، تسجيل جورج يعقوب وماستر محمد صقر ومنتج منفذ رامز سليمان وماستر محمد صقر .

