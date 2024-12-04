منظمة العمل العربية تستقبل وفدًا من معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي

استقبل فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، وفداً من معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي، في مقر المنظمة بالقاهرة.

تأتي هذه الزيارة ضمن البرنامج التدريبي التعريفي الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية/قطاع الشؤون الإدارية والمالية (إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل)، بهدف تعزيز قدرات الكوادر الدبلوماسية، وإطلاعها على عمل قطاعات الجامعة العربية ومنظماتها.

ترحيب وإشادة بالدور الكويتي

أعرب معالي "المطيري" عن بالغ سعادته باستقبال هذه النخبة من الدبلوماسيين الكويتيين، مشيداً بالدور الريادي لدولة الكويت في دعم منظومة العمل العربي المشترك. كما أكد أن الزيارة تعكس اهتمام الكويت بتعزيز التعاون العربي من خلال تعريف كوادرها الدبلوماسية بآليات عمل جامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة التابعة لها.

عرض شامل عن منظمة العمل العربية



تضمن برنامج الزيارة عرضاً شاملاً قدمه مكتب العمل العربي، حيث اطلع أعضاء الوفد على تاريخ تأسيس المنظمة، أهدافها، هيكلها التنظيمي، وأجهزتها الدستورية.

كما شمل العرض شرحاً عن لجان المنظمة وإداراتها المختلفة، إضافة إلى محاور عملها وشركائها الإقليميين والدوليين.

الكويت ودورها في تأسيس المنظمة

من الجدير بالذكر أن دولة الكويت تُعد من الدول المؤسسة لمنظمة العمل العربية، حيث انضمت رسمياً إلى المنظمة عام 1968، بعد أن كانت إحدى الدول الثلاث عشرة الأولى التي وافقت على ميثاق المنظمة ودستورها في عام 1965.

تأتي هذه الزيارة تأكيداً على التزام الكويت بتعزيز التعاون العربي والعمل على تطوير قدرات كوادرها الدبلوماسية بما يخدم الأهداف المشتركة للدول العربية.