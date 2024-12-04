رئيس جامعة كفر الشيخ يجتمع بمجلس اتحاد الطلاب ويشاركهم الغذاء

اجتمع الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بمجلس اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي 2024/2025، وشاركهم وجبة الغذاء في جو يسوده الود والمحبة، وذلك بقاعة الطعام بمجلس الجامعة، بحضور الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ السابق ورئيس جامعة وادي النيل، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، وايهاب جاد مدير عام الادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، وفريق الادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وهنأ رئيس جامعة كفر الشيخ، أعضاء مجلس الاتحاد بفوزهم في الانتخابات الطلابية، مشيرًا إلى أن نتائج الانتخابات أفرزت طلابا متميزين لديهم القدرة على مواجهة التحديات الفكرية والحرص على المشاركة الفاعلة، ولفتً إلى تطلعه لقيام أعضاء الاتحاد بحسن تمثيل وخدمة زملائهم طلبة الجامعة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص إدارة الجامعة علي تقديم كافة أشكال الدعم للاتحاد وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم حتي يتمكنوا من أداء دورهم على الوجه الأمثل، موضحًا أن من بين الأدوار المهمة التي تقع علي عاتق اتحاد الطلاب تأصيل الولاء والانتماء للوطن، وذلك من خلال تنفيذ الأنشطة المختلفة في المجالات الفنية والرياضية والثقافية والاجتماعية والجوالة وغيرها.



من جانبه، وجه الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مجلس اتحاد طلاب الجامعة، بأن يكونوا حلقة الوصل بين زملائهم وإدارة الجامعة لنقل مشكلاتهم والعمل على تقديم أفضل الحلول المناسبة ونشر الحقائق والمعلومات الصحيحة عن الجامعة ومواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة والالتزام بالقيم والأعراف الجامعية، مضيفًا أن الجامعة توفر لطلابها كافة الإمكانات وتقدم لهم الدعم الكامل لتساهم في تخريج طلاب لديهم علم وشخصية مثقفه وواعيه يستطيعوا المساهمة في بناء وطنهم والنهوض به.



في ذات السياق أعرب الدكتور رشدي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية، عن بالغ سعادته بهذه الدعوة الكريمة لتناول اسرة اتحاد الطلبة وجبة الغذاء مع قيادات الجامعة، وتبادل الرؤي حول كيفية توسيع رقعة الأنشطة المختلفة خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن العملية الانتخابية مثلت عرسًا ديمقراطيًا وتمت في إطار من الشفافية والنزاهة، استطاع من خلالها طلبة الجامعة أن يختاروا من يمثلهم في إطار من الحرية الكاملة.

من جانبه استعرض الطالب الهواري منصور عبد السلام محمد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، رؤية الاتحاد خلال الفترة القادمة، والعمل على التنسيق بشكل دائم ومستمر بين اللجان وعلى مستوى الكليات

واكدً حرص اتحاد طلاب الجامعة على تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية في تلك الأنشطة، والعمل علي تنفيذ الخطط الموضوعة بأعلى درجة من الكفاءة والتميز.