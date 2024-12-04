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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

وزارة الداخلية تشارك
وزارة الداخلية تشارك المواطنين الإحتفال باليوم العالمى
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بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة قامت أجهزة وزارة الداخلية بالاحتفال بتلك المناسبة من خلال تنظيم يوم ترفيهى بمختلف أندية الشرطة لعدد من القادرون باختلاف بالتنسيق مع كلٍ من (المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة- المركز النموذجى للمكفوفين- جمعية المكفوفين المصرية- وزارة التربية والتعليم) تضمن عدد من العروض الترفيهية بالإضافة إلى إضطلاع الطلبة والطالبات منهم بتقديم مواهبهم الفنية المختلفة بمشاركة طلبة وطالبات كلية الشرطة وسط أجواء من البهجة، وفى نهاية اليوم تم توزيع هدايا عينية عليهم.. وذلك كنموذج تطبيقى عملى لما يتم تدريسه بالكلية بشأن التعامل مع القادرون باختلاف. 
وفى سياقٍ متصل تم تنظيم عدد من الفعاليات.. حيث تم إيفاد وفد من وزارة الداخلية لزيارة عدد من (دور رعاية الأطفال "ذوى الإعاقة") بمختلف المحافظات  وإهداء الأطفال نزلاء الدور هدايا عينية، وكذا تنظيم زيارة لعدد من مدارس المكفوفين وإهدائهم العصا البيضاء، مع إهداء إدارة تلك المدارس دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بطريقة "برايل".
هذا ويقوم قطاع الخدمات الطبية باستقبال الأشخاص ذوى الإعاقة لتوقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان بمختلف مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية لمدة أسبوع إعتبارًا من يوم 3 ديسمبر 2024.. بالفترة المسائية من الساعة (5 حتى 8 مساءً). 
كما تقوم مديريات الأمن بتنظيم محاضرات ولقاءات دورية مع الضباط والأفراد والمجندين حول كيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة إدراكًا منها لأهمية تقديم خدمة حضارية لهم وبشكل ميسر من خلال توعيتهم بأفضل الطرق للتعامل معهم وتقديم الخدمة.. وتحرص الوزارة على ترسيخ وتطوير مفاهيم حقوق الإنسان لدى طلبة كلية الشرطة من خلال عقد محاضرات دورية لهم عن كيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة عند تقديم الخدمات الأمنية بهدف إعداد هؤلاء الطلبة للحياة العملية.
يأتى ذلك فى إطار الترجمة الواقعية لحرص وزارة الداخلية على تكريس الدور المجتمعى للمنظومة الأمنية بما يوطد أواصر التعاون والتكامل مع المواطنين.

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