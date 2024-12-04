عضو مجلس السيادة السوداني: الجيش يمتلك زمام المبادرة في كل موقع

قال الفريق مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إنّ زيارة وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي للسودان تعبر عن قوة العلاقات بين البلدين، ودعم القيادة المصرية والشعب المصري للسودان والسودانيين في هذه الحرب الوجودية.



وأضاف "جابر"، في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "تحدثنا مع وزير الخارجية، الذي تباحث مع نظيره السوداني حول دفع العلاقات بين البلدين وتدعيم التنسيق القائم بين الدولتين في كل المسارات والمحافل الدولية".



وتابع عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني: "المسرح الميداني للحرب كبير جدا، والقوات المسلحة تمتلك المبادرة في كل شيء وموقع، والفاشر محاصرة منذ أكثر من 8 أشهر وتعرضت لـ170 هجوم ولكنها صامدة، أما زمزم، إحدى المعسكرات التي تقع في دائرة الفاشر، وتتعرض إلى قصف مدفعي".