إيمان كريم تشارك في احتفالات جامعة 6 أكتوبر باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

شهدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم، احتفالات جامعة6 أكتوبر باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بدعوة كريمة من الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، وتم إتاحة الاحتفالات بلغة الإشارة من قبل المجلس.

خلال كلمتها قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن المجلس يسعى جاهدًا على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم في سوق العمل، وتمكينهم وتوعيتهم بحقوقهم، من خلال التعاون مع الجهات المعنية، وتوعية المجتمع الجامعي بأساسيات لغة الإشارة وآداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت الي أن المجلس لا يدخر جهدًا في سبيل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل رصد أوضاعهم على أرض الواقع، والتنسيق مع الوزارات لتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم، وتذليل العقبات التي تحول دون وصولهم إلى تلك الخدمات.