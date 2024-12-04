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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مستشار ترامب يلتقي مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي لبحث وقف النار والرهائن

مايك والتز
مايك والتز
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ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء أن مايك والتز، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سيلتقي مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر خلال الساعات المقبلة؛ لبحث وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن.

وأوضحت الصحيفة - نقلًا عن مصدر مطلع على الاجتماع - أنه من المتوقع أن يناقش "والتز" و"ديرمر" الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن احتجاز الرهائن في غزة ووقف إطلاق النار والتهديد الإيراني.

وأضافت الصحيفة أن الاجتماع يأتي قبل أسابيع فقط من تولي ترامب منصبه في 20 يناير المقبل بعد وعود حملته الانتخابية بإنهاء الحروب في الشرق الأوسط وأماكن أخرى، رغم أنه قدم تفاصيل ضئيلة عن كيفية تخطيطه للمضي قدمًا.

إسرائيل ترامب وقف اطلاق النار تحرير الرهائن التهديد الإيراني الحروب