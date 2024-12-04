"ثقافة البحيرة" تنظم دورة تعليم الكمبيوتر الناطق للطلاب المكفوفين بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور

نظم فرع ثقافة البحيرة، من خلال قسم التمكين الثقافي دورة تعليم الكمبيوتر الناطق للطلاب المكفوفين بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور، ويعد ذلك خطوة هامة نحو تعزيز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وتوفير فرص التعليم المتساوية، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وفي إطار الدور البارز الذي يقدمه فرع ثقافة البحيرة لتحقيق التفاعل الإيجابي بين مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأطفال، الشباب، وذوي الهمم، من خلال مجموعة فعاليات ثقافية تساهم في تطوير المهارات والقدرات الفكرية.

وتستهدف الدورة تدريب الطلاب على استخدام البرمجيات المساعدة التي تتيح لهم التفاعل مع الحاسوب بسهولة، بما يعزز قدراتهم الأكاديمية والمهنية، وهذه الدورات تواكب رؤية مصر في تعزيز الشمولية والتمكين لذوي الهمم، وتوفير بيئة تعليمية تتيح لهم فرصاً متكافئة مع أقرانهم.

وتأتي هذه الدورة ضمن جهود الدولة المستمرة في دعمهم وتمكينهم من الحصول على مهارات تكنولوجية حديثة، حيث يُعد الكمبيوتر الناطق أداة أساسية في تسهيل الوصول إلى المعلومات والارتقاء بمستوى التعليم للأشخاص المكفوفين.