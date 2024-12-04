وزير الخارجية: الجهد المصري لن يتوقف تجاه دعم غزة

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، إن كل المسؤولين والأطراف السودانية التي التقاها لدى زيارته للسودان قدموا التحية والتقدير للرئيس السيسي، على توجيهاته بحسن رعاية الأشقاء والشقيقات من الشعب السوداني الموجودين في مصر، بلدهم الثاني.

وأضاف "عبد العاطي"، في حواره مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على هامش زيارته للسودان، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لمست التقدير الكامل للدور المصري ودور الرئيس المصري تجاه السودان".



إلى ذلك تطرق وزير الخارجية المصري، إلى جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال: "الجهد المصري لن يتوقف تجاه دعم غزة، وسرعة وقف إطلاق النار، ونعمل بشكل جاد ومستمر وصادق لسرعة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تجاوز كل الحدود والانتهاكات التي حدثت في السابق".