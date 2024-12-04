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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: نأمل تحكيم العقل ونؤكد أن غطرسة القوة لن تحقق الأمن لإسرائيل

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة
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قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، إن مصر تعمل مع العرب، وبخاصة قطر، والدول الصديقة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، للعمل على سرعة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف "عبد العاطي"، في حواره مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على هامش زيارته للسودان، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لن نتوقف عن جهودنا من أجل حقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، والأمر كله يتوقف على الطرف الآخر".


وتابع: "نأمل في تحكيم العقل والاقتناع بأن غطرسة القوة لن تحقق الأمن والاستقرار لإسرائيل ولا المنطقة، وإنما فقط إعادة الحقوق الشرعية لـأهلها والشعب الفلسطيني من خلال إقامة دولته على كامل ترابه الوطني، هذا هو الضمان الوحيد للأمن والاستقرار لإسرائيل والمنطقة".

الدكتور بدر عبد العاطي إسرائيل حرب غزة ولبنا