جمال شعبان: إطلاق مبادرات للقضاء على السمنة خلال الفترة المقبلة

أعلن الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن إطلاق عدد من المبادرات الخيرية خلال الفترة المقبلة، في جميع المحافظات من أجل التخلص من السمنة، وذلك بالتعاون مع جمعية الشرق الأوسط للتغذية العلاجية ومحاربة السمنة.

وأضاف "شعبان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن انطلاق مبادرات جمعية الشرق الأوسط للتغذية العلاجية ومحاربة السمنة تعكس الالتزام المستمر بمكافحة السمنة وتحقيق الصحة العامة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، واصفا الوقت الراهن بأنه مرحلة جديدة من التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، موضحا أن السمنة أبرز الإصابات الشائعة في مجتمعاتنا العربية والتي بدورها تؤثر سلبًا على الصحة العامة وأيضًا الصحة النفسية، فضلًا عن كونها أحد أبرز الأمثلة لانتشار ظاهرة التنمر.

وأوضح أن هذه الجمعية تستلهم أهدافها ومبادراتها من القيادة السياسية للدولة المصرية، التي تبرز مجهوداتها جلية للعلن في قطاعات الصحة العامة، والبحث العلمي، والتعليم، والتحول الرقمي، من أجل الوصول للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بالإضافة إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التوجيه والإرشاد للتكاتف والتوعية من أجل تحدي السمنة ومحاربة الوزن الزائد، لافتًا إلى أن السمنة والوزن الزائد أحد أبرز المعوقات والتحديات للنهضة المرتقبة.

ولفت إلى أن المؤتمر السنوي الأول تضمن انطلاق عدد من الفعاليات الطبية والعلاجية والترفيهية والتفاعلية، وكذلك الإعلان عن عدد من المبادرات الخيرية الهادفة للتخلص من السمنة والعيش بصحة ولياقة، بالإضافة إلى تكريم عدد من رواد الصحة العامة واللياقة البدنية، والمؤثرين في عالم الأبحاث الصحية والطبية، وعدد من الأبطال متحدين الوزن الزائد والسمنة المفرطة، وأساتذة الجامعات ومقدمي الخدمات أصحاب البصمة الميدانية في قطاع التغذية العلاجية والتخلص من السمنة المفرطة.