مصدر حكومي: توقف مجموعة توليد الكهرباء الأولى بحلب للصيانة

توقفت مجموعة توليد الكهرباء الأولى بحلب للصيانة، بحسب ما كشف مصدر رسمي بوزارة الكهرباء السورية في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "سانا" السورية.

وأوضح المصدر، أنه بسبب دخول المسلحين الإرهابيين إلى حلب، وقطع الطرق المؤدية لها، حال دون متابعة أعمال الصيانة.

وقال: “إلا أن العصابات الإرهابية تمنع الاستمرار في تأمين الوقود والمواد الأخرى اللازمة لعملها، وهذا ما انعكس سلبا على الواقع الكهربائي في كل المحافظات”.

وتابع: “أما المجموعة الخامسة فهي مستمرة بالعمل وفق الاحتياطي المتوفر لديها، وبالكوادر الوطنية باستطاعة حوالي 200 ميجاوات”.

وواصل: "الكمية المخصصة لمحافظة حلب هي بين (170 – 180) ميجاوات، وهذه الكمية كانت تغطي المدينة الصناعية، والمناطق الصناعية، والاستهلاك المنزلي، والأسواق التجارية، والخطوط المعفاة من التقنين حاليا، ونتيجة لدخول العصابات الإرهابية المسلحة إلى المدينة، وخروج المدينة الصناعية والمناطق الصناعية والأسواق التجارية والخطوط المعفاة من التقنين، تحولت كامل الكمية المخصصة إلى الاستهلاك المنزلي."

وأضاف: “بناء على توجيهات الحكومة بالاستمرار في تقديم كل الخدمات، فإن وزارة الكهرباء مستمرة بتقديم الكهرباء لأهلنا في حلب، لأنها تساعد في استمرار باقي الخدمات المقدمة لهم لتعزيز صمودهم في وجه المجموعات الإرهابية المسلحة”.

واختتم: “كما تمت زيادة كميات الكهرباء لبعض المحافظات التي استقبلت المهجرين من حلب، ما أدى إلى تغيير واقع التقنين الكهربائي في مدينة حلب، وهذا ما تسبب بتغييره في بقية المحافظات السورية”.