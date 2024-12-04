رئيس مركز ومدينة سمالوط يتابع رفع تجمعات القمامة والمخلفات الصلبة

أكد سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة سمالوط استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بنطاق الوحدات المحلية القروية على مستوى المركز وأحياء المدينة.

وأوضح رئيس المركز فى تصريحات صحفية اليوم انه تم رفع نواتج التطهير ورفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بنطاق قرى الوحدات المحلية وأحياء المدينة ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي الشرقي .



وأكد علي المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة والتراكمات من الطرق والشوارع الرئيسية وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.

