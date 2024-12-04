ترامب يختار دانييل دريسكول لتولي منصب وزير الدفاع

الأربعاء 04/ديسمبر/2024 - 07:02 م

أفادت "القاهرة الإخبارية"، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اختار دانييل دريسكول لتولي منصب وزير الدفاع.

وفي وقت سابق اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، رجل الأعمال وارن ستيفنز سفيرًا لدى بريطانيا.

كما اختار ترامب كاش باتال مديرًا لمكتب التحقيق الفيدرالي.

كما اختار دونالد ترامب، بروك رولينز، رئيس معهد أمريكا للسياسة أولًا، لتكون وزيرة للزراعة؛ إذ قال في بيان «باعتبارها وزيرة الزراعة المقبلة، سوف تقود بروك الجهود الرامية إلى حماية المزارعين الأمريكيين، الذين هم العمود الفقري لبلدنا».

ويمثل ترشيح ترامب لرولينز استكمالًا لاختياراته لأفضل الوزراء في إدارته المقبلة، بحسب ما جاء في صحيفة الجارديان البريطانية، والتي قالت إنه إذا أكد مجلس الشيوخ ترشيحها، فسوف تقود رولينز حقبة وزارية تضم 100 ألف موظف ولها مكاتب في كل مقاطعة في البلاد، وتشمل اختصاصاتها برامج الزراعة والتغذية، والغابات، والإقراض المنزلي والزراعي، وسلامة الغذاء، والتنمية الريفية، والبحوث الزراعية، والتجارة.

كما اختار الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، المدعية العامة لفلوريدا السابقة بام بوندي لمنصب وزير العدل في إدارته الجديدة، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أنه اختار الطبيب والشخصية التلفزيونية الشهيرة الدكتور محمد جنكيز أوز، لتولي منصب مدير مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (CMS).