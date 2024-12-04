وفد زراعة البرلمان يتفقد زراعات الكتان بالغربية.. واللجنة تعلن دعمها لطلبات المزارعين

تفقد وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة وبمرافقة الدكتور محمود عيسي نائب محافظ الغربية، عدد من مناطق زراعات الكتان بمحافظة الغربية.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التى تقوم بها اللجنة لمحافظة الغربية، بحضور أعضاء مجلس النواب عن محافظة الغربية وممثلي كافة الوزارات والجهات المعنية.

واستمع الوفد إلي عدد من مزارعى الكتان بشأن التحديات والمشكلات التى تواجههم علي أرض الواقع، والتى جاء من بينها نقص مطاعن الكتان، مما يهدد المزارعين بخسائر اقتصادية كبيرة.

وأكد المزارعون أن محافظة الغربية، مركزًا مهمًا لصناعة الكتان منذ سنوات طويلة، ولاسيما قرى شبرا ملس، وميت هاشم والعزيزية، حيث يتم إنتاج الكتان ومعالجته لتصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات، وأنها تعد مصدر دخل اقتصادي كبير للعملة الصعبة، وتوفير فرص عمل.

وطالبوا بالسماح لهم بإنشاء مطاعن علي الأرض الزراعية باعتبارها أنشطة تخدم القطاع الزراعي وتحقق عائد دولارى كبير.

وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، أن اللجنة تدعم المزارعين في مطالبهم، لاسيما وأن تلك المطاعن تعد ضمن الأنشطة الزراعية المسموح بها، وينتج عنها زيادة في حجم التصدير.

ودعا الحصرى إلي إنشاء جمعية لمنتجى الكتان، حتى تساعد المزارعين في تطوير وتعظيم الاستفادة من المحصول بشكل أفضل.

وأيده في ذلك النائب مجدى ملك، مشيرا إلي أن من حق المزارعين حل تلك المشكلة، مؤكدا ضرورة وجود بيانات دقيقة عن حجم الإنتاج والعائد.



وأوصت اللجنة باستكمال مناقشة المشكلة باجتماعات اللجنة في حضور وزارات الزراعة والصناعة وباقي الجهات المعنية للوصول إلى حل حاسم لها.



ويضم الوفد البرلمانى كل من النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، النائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، النائب مجدى ملك، النائب عادل عبد الوهاب يونس حماد، النائب عادل صلاح منصور عامر، النائب حمدى حسن، النائب صابر عبد القوى، النائب السيد رحمو، والنائب أحمد إبراهيم الألفى، بالإضافة إلي يحيى جلال، أحمد العقاد، و عادل حسن، من أمانة اللجنة.