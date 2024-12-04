محافظ أسوان: إنهاء تجديد خطوط مياه وصرف كسر الحجر خلال 15 يومًا

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالشركة المنفذة لمشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى ، الممتد من محكمة أسوان وحتى كوبرى السيل الجديد مروراً بشارع كسر الحجر بطول 2.2 كم حيث يضم المشروع 2 خط بولى أثيلين قدرة 560 مللى و 350 مللى ، وفور تشغيله سيتم إلغاء الخط الحالى بقدرة 12 بوصة أسبستوس .

خلال اللقاء الذى حضره اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، والمهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، ومحمد مندور مدير المتابعة الميدانية ، شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإنتهاء من هذا المشروع خلال 15 يوماً لما سيحققه من عوائد إيجابية فى تدعيم شبكات وروافع المياه للعديد من المناطق السكنية ، وانتظام تشغيل مياه الشرب ، والقضاء على الانقطاع المتكرر بها ، فضلاً عن استكمال أعمال الرصف بهذا الطريق الحيوى ، وضع اللمسات الحضارية من التطوير والتجميل والدهانات والتشجير والإنارة والبلدورات حتى يتسنى تحويل هذا الطريق لمحور مرورى متكامل.

الانتهاء من مشروع خط مياه الشرب من محطة كوم أمبو إلى نصر النوبة خلال شهر

وكلف المحافظ الشركة المنفذة بضرورة أن يتم بالتوازى الانتهاء من مشروع خط مياه الشرب الممتد من محطة مياه كوم أمبو إلى محطة مياه نصر النوبة بطول 10 كم ، وبقطر 560 مللى في غضون شهر من الآن لأهميته الحيوية فى إنتظام تشغيل المياه بالمناطق المستهدفة على الوجه الأكمل .

1000147060