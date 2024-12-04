ads
الأربعاء 04 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزيرا خارجية مصر وروسيا يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في سوريا والشرق الأوسط

وزير الخارجية
وزير الخارجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

جرى اليوم ٤ ديسمبر اتصالًا هاتفيًا بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ونظيره الروسي السيد "سيرجي لافروف".

تناول الوزيران خلال الاتصال مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، وذلك اتصالًا بالتطورات الأخيرة التي يشهدها شمال سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

 وأكد على الأهمية البالغة لحماية المدنيين في ظل التداعيات الوخيمة لهذه التطورات على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها. 

واتفق الجانبان على أهمية استمرار وتيرة التنسيق المشترك بين البلدين.

كما تبادل الوزيران الرؤى زاء الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بالتطورات في السودان، وكذلك العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث اتفقا على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية.

التطورات في السودان بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وزير الخارجية والهجرة