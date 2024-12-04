استمرار العمل بسوق اليوم الواحد بإمبابة الجمعة المقبل

أكدت محافظة الجيزة، أنه نظراً لنجاح سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة والذي تم افتتاحه يوم الجمعة الماضي والذي شهد إقبالاً كبيراً من السادة المواطنين فانه سيتم استمرار العمل وانعقاد السوق يوم الجمعة المقبل الموافق ٦ ديسمبر وذلك لتحقيق اقصي استفادة من المواطنين.



وقد كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أشرف بكر رئيس حي إمبابة بمتابعه انتظام انعقاد السوق يوم الجمعة القادم، وتقديم كافه سبل الدعم للجهات المعنية لضمان جاهزية الموقع نظراً لأهميته في اتاحة السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مناسبة لخدمة مواطني أحياء امبابه والمنيرة الغربية و الوراق .

وأوضحت محافظة الجيزة، أنه وبالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية تتم التجهيزات اللازمة، حالياً لتنظيم سوق اخر لخدمة احياء جنوب الجيزة والعمرانية وسوف يتم الاعلان عنه قريباً لتوسيع دائرة النفع للمواطنين .