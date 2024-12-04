وادى دجلة يشارك بربع نهائي "هونج كونج المفتوحة للإسكواش" بـ 5 لاعبين

نجح 5 لاعبين من أندية وادى دجلة، في التأهل للدور الربع النهائي لبطولة "هونج كونج المفتوحة للإسكواش" -إحدى البطولات البلاتينية- لتصبح أكثر الأندية تمثيلًا في البطولة بمنافسات السيدات والرجال، وتواصل "وادى دجلة" تعزيز ريادتها للعبة الاسكواش وتحقيق نتائج قوية في كبرى المنافسات.

قاد بطل العالم وأندية وادى دجلة، علي فرج، صعود رجال وادى دجلة لربع نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، وذلك بعد تغلبه على بابتيست ماسوتي بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-5) (9-11) (11-5) (11-9)، وصعد الدجلاوي مازن هشام بعد فوزه على محمد زكريا بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-4) (10-12) (11-5) (11-6) وصعد يوسف ابراهيم بعد تغلبه كريم جواد بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (7-11) (11-5) (11-8) (11-8).

وفي منافسات السيدات، استطاعت لاعبة وادى دجلة هانيا الحمامي التأهل لربع النهائي بعد تغلبها على أماندا صبحي بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (12-10) (11-9) (11-7)، وفازت روان العربي على ليزا أيتكين بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-1) (11-6) (11-7).

وتعد بطولة " هونج كونج المفتوحة للإسكواش"، إحدى البطولات البلاتينية في اللعبة، وتقام البطولة خلال الفترة من 2 حتى 8 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 207,500 ألف دولار.

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الاسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة.

كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للاسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.