شباب الأهلي يهزم الزمالك في عقر داره بدوري الجمهورية

حسم فريق شباب كرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 “ديربي الشباب” بالفوز خارج ملعبه على الغريم التقليدي الزمالك، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأربعاء على ملعب الزمالك بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الجمهورية للشباب.

جاء هدف فوز «أهلي 2005» في الدقيقة 77 من ركلة جزاء احتسبها الحكم للمس الكرة باليد من أحد مدافعي الزمالك، ونفذها محمد رأفت ببراعة.

بدأ فريق شباب الأهلي 2005 المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: يوسف جمال ومعاذ عطية ومعتز محمد ومحمود لبيب.

الوسط: إبراهيم عادل وفارس خالد وأحمد وحيد وهشام مصطفى.

الهجوم: محمد زعلوك ومحمد رأفت.

وشارك حسام عادل بدلًا من فارس خالد، ومحمد رضا بدلًا من محمد زعلوك، ومحمد أحمد «شيبا» بدلًا من محمد رأفت، ويوسف إسلام بدلًا من هشام مصطفى.

يعد هذا هو الفوز الثاني لفريق أهلي 2005 على الزمالك هذا الموسم بعدما فاز عليه في كأس مصر للشباب، وعلى ملعبه أيضًا بميت عقبة، وحسم الأهلي المباراة لصالحه بهدفين مقابل هدف.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2005» رصيده إلى 15 نقطة من الفوز في 5 مباريات وخسارة مباراة واحدة، حيث فاز على إنبي 2 - 1، وعلى القناة 3 - 0، وعلى غزل المحلة بنفس النتيجة، وخسر أمام سموحة 0 - 1، وفاز على طلائع الجيش 4 - 0، وعلى الزمالك 1 - 0، مسجلًا 13 هدفًا مقابل هدفين في مرماه.

يضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من عبد الحميد حسن مديرًا فنيُّا، ومحمد نجيب مدربًا عامًّا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد حمدي طبيب الفريق، والحفني عبد المقصود مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.