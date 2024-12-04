افتتاح المعرض المحلى للعلوم والهندسة (إيسف 205) بأسوان

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات المعرض المحلى للعلوم والهندسة ( إيسف 2025 ) ، والذى نظمه مركز التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم داخل فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، والدكتورة منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم ، فضلاً عن قيادات وأعضاء هيئة التدريس ، ووسط مشاركة 72 طالب وطالبة بمرحلة التعليم الإعدادى والثانوى العام والفنى الله، والذين يتنافسون بـ 52 مشروع لتأهيل 10 مشروعات منهم للمنافسة على مستوى الجمهورية من خلال التقيميات التى تقوم بها لجنة التحكيم من الأكاديمية العربية وجامعة أسوان .

لجنة مشتركة لتحقيق مقومات النجاح لـ 10 مشروعات مؤهلة للمنافسة على مستوى الجمهورية:

عقب تفقده للأعمال المشاركة بالمعرض ، كلف الدكتور إسماعيل كمال المسئولين بمديرية التربية والتعليم بتشكيل لجنة مشتركة لدعم المشروعات الـ 10 التى تم تأهيلها لتحقيق كافة مقومات النجاح لها وإبرازها وإظهارها بشكل مشرف للحصول على مراكز متقدمة فى منافستها على مستوى الجمهورية .

وأعرب عن سعادته لما شهده من أعمال وابتكارات فنية متميزة لأبناء المحافظة والتى تعبر عن إصرار وعزيمة وروح معنوية عالية لهم ليصبحوا مبتكرين ومبدعين ومؤهلين وأصحاب مشروعات رائدة تساهم فى نهضة وطنهم الغالى مصر بسواعدهم القوية وعقولهم المتفتحة.

وأكد إسماعيل كمال أن تنظيم هذا المعرض يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستثمار الأمثل للطاقات الإيجابية لأبنائنا لتأهيلهم للمنافسة على المستوى المحلى والقومى والدولى من خلال دعمهم وتشجيعهم على المشاركة فى هذه البرامج والمعارض المتخصصة فى الذكاء الإصطناعى والإبداعات والإبتكارات العلمية والهندسية ، لينعكس ذلك بدوره على التوسع فى مجالات ريادة الأعمال والمشروعات التى تعتمد على التكنولوجيا والعلوم الهندسية الحديثة بما يسهم فى تحقيق مستقبل واعد لهم ولوطنهم وإستثمار ذلك فى تنمية الدخل القومى.

وشهدت فعاليات المعرض تكريم محافظ أسوان للطلاب الفائزين والمؤهلين للمنافسة على مستوى الجمهورية ، وكذا تكريم أعضاء لجان التحكيم .

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