مستشار ترامب يلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي

أفادت وكالة “ رويترز” بأن مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للأمن القومي، مايك والتز، سوف يلتقي بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وقال مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي، الذي أبلغ عن الاجتماع في وقت سابق، عبر "إكس" (تويتر سابقا)، نقلا عن مصدر مطلع على الاجتماع، إنه من المتوقع أن يناقش والتز وديرمر الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن المحتجزين لدي حماس في غزة ووقف إطلاق النار والتهديد الإيراني.

ويأتي الاجتماع قبل أسابيع فقط من تولي ترامب منصبه في 20 يناير المقبل بعد وعود حملته الانتخابية بإنهاء الحروب في الشرق الأوسط وأماكن أخرى، على الرغم من أنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية فعل ذلك.