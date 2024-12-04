محافظ قنا يشهد تسليم 54 مشروعًا للأسر الأكثر احتياجا

شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، فعاليات تسليم 54 مشروعًا جديدًا ضمن مبادرة "اصنع نفسك" التي تأتي تحت مظلة مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ويتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية برئاسة السيدة صفية أمين، رئيس مجلس أمناء المؤسسة وعضو الهيئة الوطنية للإعلام، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

جرت مراسم التسليم بالنادي الاجتماعي بمدينة قنا، بحضور مجدي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، والنائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب ورئيس جمعية "أنا المصري للتنمية"، إلى جانب حسن عثمان، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، و عمرو إبراهيم، المدير التنفيذي لمؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، و خالد عدلي، المدير المالي ومدير المشروعات، و محمد إبراهيم، المدير الإداري للمؤسسة.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن المبادرة تهدف إلى توفير مصدر دخل ثابت للأسر الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشتها، من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي و الاستقلال المالي.

وأضاف عبدالحليم، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمواطنين بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الفاعلة في هذا المجال، مشيدًا بجهود مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية في دعم الأسر الأولى بالرعاية، ومساهمتها في تنمية المجتمع، ومؤكدًا على استمرار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.

و أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أن المشروعات التي تم تسليمها شملت 18 مشروع موتوسيكل، و7 مشروعات حياكه (ماكينة حياكه وماكينة سرفلة)، و16 مشروع بقالة، و14 مشروع تربية ماشية، ومشروع زخرفة على الزجاج، بقيمه إجمالية بلغت 2,016,266 جنيهًا، وتم تنفيذها وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة، بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الاجتماعية لاختيار الأسر المستحقة من مختلف أنحاء المحافظة.