مجلس جامعة دمياط يعقد جلسة طارئة

عقد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط ، اليوم الأربعاء جلسة طارئة لمجلس الجامعة في جلسته رقم 219 برئاسته ، وعضوية الدكتور محمد عبد الحميد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و عمداء الكليات بالجامعة، والدكتور محمد عمران وادي، مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء.

ناقش المجلس عدد من الموضوعات المستحدثة ذات الأهمية القصوى في مسيرة الجامعة، والتي تتعلق بسير العملية التعليمية وتطوراتها، وسبل تحسين بيئة العمل الطلابي والأكاديمي.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة على أهمية التنسيق بين جميع قطاعات الجامعة لمواكبة التطورات المستمرة في مجال التعليم العالي، مشيراً إلى أن هذه الجلسة تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تحسين مستوى التعليم وتعزيز جودة الأداء بشكل مستدام.

عقد رئيس جامعة دمياط الدكتور حمدان ربيع المتولي، اجتماعًا مع الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية، وذلك بعد الانتهاء من مشروع تطوير وصيانة المدينة الجامعية للطالبات.

شهد الاجتماع حضور الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء كليات الجامعة ووكلائها .

حيث استعرض رئيس الجامعة التطورات التي تم إدخالها على المدينة الجامعية من خلال فيديو مصور للمدينة الجامعية قبل وبعد الصيانة والتطوير، تحسين المرافق والخدمات، وتحديث غرف السكن.

وخلال اللقاء، أبدى الطلاب آرائهم حول التغييرات الجديدة، مشيدين بالتطورات التي شهدتها المدينة الجامعية للبنات، بينما طرحوا بعض المقترحات الراغبين بإدراجها بخدمات المدينة.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية الحفاظ على المنشآت الجامعية، موضحًا أن هذه المرافق هي بمثابة منازل للطلاب ويجب الاهتمام بها لتظل المدينة الجامعية مكاناً مميزاً للطلاب وللأجيال القادمة.

كما أكد على التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية مريحة وملائمة للطلاب، مشيرًا إلى أن تطوير المدينة يأتي ضمن استراتيجية الجامعة لتلبية احتياجات الطلاب وتعزيز تجربتهم الأكاديمية.