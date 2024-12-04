وزير الخارجية: مصر لا تدخر جهدا لدعم السودان في هذا الظرف

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة رب المصري، إنه حُمل من الرئيس عبد الفتاح السيسي برسالة ود وتضامن وتقدير كامل إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، موضحًا: "حُملت برسالة دعم وتضامن مع الدولة السودانية ومؤسساتها، والتأكيد على أنّ مصر لا يمكن أن تدخر أي جهد للعمل على دعم السودان في هذا الظرف العصيب الذي يمر به".



وأضاف "عبد العاطي"، في حواره مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على هامش زيارته للسودان، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وبالتالي، كل الدعم من جانب مصر لمساعدة السودان الشقيق على تجاوز محنته الحالية، والرسالة واضحة، هي رسالة دعم وتضامن، لأن كل ما يضر السودان يضر مصر".



وتابع وزير الخارجية المصري: "الأمن القومي المصري والأمن القومي السوداني مترابطان ببعضهما البعض، ومن ثم، فإن هذه الزيارة هامة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنا تشرفت بلقاء فخامة الرئيس البرهان والوزير علي يوسف وزير الخارجية السوداني ووزير المالية جبريل إبراهيم، والتقيت بالفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة السوداني، والتقيت بأبناء الجالية المصرية المقيمين في السودان الشقيق والتقيت بنخبة من رجال الأعمال السودانيين الذين لديهم استثمارات في مصر وتجارة مع مصر".