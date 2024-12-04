مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط ينظم ورشة عمل حول "استخدامات الذكاء الاصطناعي"

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ شهدت الجامعة؛ اليوم الأربعاء 4 من ديسمبر؛ انطلاق أعمال ورشة عمل تدريبية بعنوان:" استخدامات الذكاء الاصطناعي ومستقبله في مجالات وتخصصات كليات ومعاهد جامعة أسيوط"، والتي نظمها مركز دراسات المستقبل بالجامعة، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث.

وشهدت فعاليات الورشةحضور؛ الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتور محمد عدوي مستشار رئيس الجامعة لشئون الخريجين و ريادة الأعمال والابتكار ومدير المركز، وحاضر خلالها؛ الدكتور عبد الرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة لشئون الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة (50) طالب من كلية التجارة.

استهدفت الورشة؛ تقديم برنامج تدريبي لطلاب كلية التجارة حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وتقنياته المختلفة، والمتضمن؛ التعريف بمفهوم الذكاء الاصطناعي، ومجالاته الرئيسية، وكيفية تطبيقية في مجالات؛ التجارة، وإدارة الأعمال، وتسليط الضوء على الأدوات، والتقنيات التي تساعد الطلاب في مهام تحليل البيانات، واتخاذ القرار، وتحفيز الطلاب على التفكير في مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيره على وظائفهم.

أكد الدكتور المنشاوي؛ على أهمية ورشة العمل، نظرا للتطور المتسارع في مجالات التحول الرقمي وعلوم البيانات والتي توجت بالتقدم الهائل في مجال الذكاء الاصطناعي فقد ظهرت الحاجة الملحة إلى

تنمية مهارات الطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل، وتنمية قدراتهم الذهنية، والفكرية؛ للتعامل مع التقنيات الحديثة، والتطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي.

ومن جهته؛ أكد الدكتور أحمد عبد المولى، على أهمية الاستثمار والتطوير في رأس المال البشري؛ لبناء الدولة الحديثة، من خلال؛ تطبيق، وتعميم التحول الرقمي فى مختلف القطاعات، والإفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لتطوير مختلف النظم التعليمية والإدارية، وهو ما تسعى إدارة الجامعة إلى تنفيذه لطلابها، من خلال؛ البرامج، والورش التدريبية المعنية بالذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمى، مؤكدًا مساعي الجامعة لإمداد المجتمع بخريج قادر على التعامل مع معطيات العصر الحديث؛ بمنظور متطور، وأساليب، وتقنيات حديثة.

وتقدم الدكتور علاء عبدالحفيظ؛ بالشكر إلى إدارة الجامعة؛ لدعمها المتواصل لكافة الأنشطة الطلابية والعلمية بكلية التجارة، مثمناَ البرامج التدريبية التى تتناولها الورشة حول الذكاء الاصطناعي، والذي أصبح مقومًا اساسيًا في المنظومة التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أهمية مراعاة الأخلاقيات، والقواعد؛ للاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي.

وأوضح الدكتور محمد عدوى؛ أن الورشة تناقش؛ استخدامات الذكاء الاصطناعي، ومستقبله فى مجالات، وتخصصات كليات، ومعاهد جامعة أسيوط، من خلال؛ مجموعة من البرامج التدريبية للطلاب، وتطبيقات عملية، و حلقات نقاشية، ويحاضر بها نخبة من الأساتذة والمتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي؛ لإعداد وتأهيل طلاب الجامعة لسوق العمل وتنمية مهاراتهم.

وخلال محاضرته؛ تحدّث الدكتور عبدالرحمن حيدر؛ عن تعريف الذكاء الاصطناعي، ومجالاته الرئيسية، وتطبيقاته فى التجارة، و إدارة الأعمال، وإتمام العمليات التجارية، وتطورات، وأدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة لطلاب كلية التجارة، ودوره فى تحليل البيانات الضخمة، واتخاذ القرار، ومستقبل الذكاء الاصطناعي في سوق العمل، واستعراض أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وشهدت فعاليات الورشة؛ نقاشا واسعا من الطلاب المشاركين للتعرف على فرص الذكاء الاصطناعي فى العمل وتطوير المهارات.

