ads
الأربعاء 04 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة الفيوم يتفقد اختبارات الدراسات العليا بكلية الطب.. صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم يرافقه الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أعمال اختبارات الدراسات العليا بكلية الطب، بحضور الدكتور نجلاء الشربيني القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتور هدير محمود وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك اليوم الأربعاء. 

وخلال مرور رئيس الجامعة على لجان الاختبارات الخاصة بالدراسات العليا بمختلف الأقسام بكلية الطب في درجتي الماجستير والدكتوراه تم الاطمئنان على حسن سير العملية الامتحانية وبلغ عدد طلاب الدراسات العليا 131 طالبًا في مرحلة الماجستير و46 طالبًا في مرحلة الدكتوراه.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة توفير الجو الملائم لأداء الامتحان من حيث الهدوء وتوافر أستاذ المادة وتوافر اللجان الخاصة بذوي الهمم.

inbound2630242431385615983
inbound2630242431385615983
inbound6890545042977646745
inbound6890545042977646745
رئيس جامعة الفيوم اختبارات الدراسات العليا كلية طب الفيوم