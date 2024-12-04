قبل عرضه العالمي الأول بمهرجان البحر الأحمر .. إطلاق البوستر الرسمي لفيلم "ضي"

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "ضي" البوستر الرسمي للفيلم قبل عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بالمملكة العربية السعودية، في افتتاح المهرجان غدا الخميس ، ويحكي فيلم "ضي" للمخرج كريم الشناوي قصة مراهق ألبينو (عدو الشمس) نوبي، في رحلة ساحرة من جنوب مصر إلى شمالها مع عائلته المفككة ومدرسة الموسيقى الخاصة به، وصوته الساحر من أجل تحقيق حلمه.

فيلم "ضي" يعيد للشاشة السينما المصرية الحاضنة للمواهب على اختلاف جنسياتها، فهو من بطولة الممثلة السعودية آسيل عمران، والممثلة السودانية إسلام مبارك، بالإضافة إلى العديد من الممثلين المصريين حنين سعيد وبدر محمد، وهو من تأليف هيثم دبور، وإنتاج هيثم دبور وكريم الشناوي، بالإضافة إلى فيصل بالطيور كمنتج مشارك.

وعبر المهرجان عن سعادته لاختيار الفيلم في الافتتاح لما يحمله من لغة سينمائية مختلفة ومميزة بالإضافة إلى قصته الساحرة.

جرى اختيار بطل الفيلم بدر محمد ليلعب دور ضي عبر اختبارات ورحلة بحث في محافظات مصر امتدت نحو عام ونصف العام بين عشرات تجارب الأداء، للبحث عن مراهق بمواصفات خاصة للغاية على المستوى الشكلي والقدرة على التمثيل والغناء.



فيلم ضي إنتاج مصري سعودي تحمس له عدد من الشركات المؤمنة بتقديم حالة سينمائية مغايرة تحمل في طابعها عناصر فنية مميزة، بالإضافة إلى قابلية تجارية تجعل الفيلم مميزًا للأسر العربية لمشاهدة، وهو الرهان الذي تخوضه شركات الإنتاج من خلال عدد من المفاجآت والأدوار المميزة التي تحتاج إلى ظهور خاص ربما لم يقدم في السينما العربية من قبل بهذه الكثافة أو انتقاء الأدوار.



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