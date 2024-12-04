" الابتزاز الالكتروني للفتيات" ندوة توعوية بمكتبة دمنهور.. صور

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية تحت عنوان " الابتزاز الإلكتروني للفتيات" ضمن مبادرة " بداية جديدة لبناء الانسان"، وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة.

أقيمت الفعالية بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة البحيرة، وحاضر بها الخبير القانونى الدكتور محمد مطر - و نجلاء عباس مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة البحيرة

ركزت الندوى علي اهم النقاط لتحذير الفتيات من الوقوع ضحية الابتزاز من ضعاف النفوس خاصة مع انتشار وسهولة التواصل بمواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات وورش عمل بمشاركة جهات تنفيذية ومجتمعية بالمحافظة هي جامعة دمنهور ، المجلس القومي للمرأة ،مديرية التربية والتعليم ، مديرية الشئون الصحية، مديرية التضامن الإجتماعي ، المجلس القومي للسكان ، وإحدي مؤسسات المجتمع المدني، ضمن فعاليات برنامج "لا للعنف ضد المرأة " الذي يستهدف مناقشة التأثيرات النفسية والاجتماعية للعنف وكيفية تقديم الدعم للمتضررات.