الرئيس الروسي: لا أحد يستطيع حظر «بيتكوين»

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن العملات الرقمية وعلى رأسها "البيتكوين" سوف تتطور، ولن يستطيع أحد حظرها.

وقال بوتين في كلمة خلال منتدى الاستثمار "روسيا تنادي": إن "العمليات المتعلقة باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني تجري بشكل طبيعي في روسيا، على سبيل المثال، من يمكنه أن يحظر البيتكوين هنا؟.. لا أحد، كما أنه لا يمكن منع استخدام طرق دفع أخرى، وذلك لأن كلها تقنيات جديدة"، وفقا لوكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وتابع الرئيس الروسي بالقول "مهما كان وضع الدولار، فإن هذه التقنيات سوف تتطور بطريقة أو بأخرى، لا سيما أن الجميع سيسعى جاهدا إلى تقليل التكاليف وزيادة الموثوقية".