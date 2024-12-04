صحيفة صينية: إعلان الأحكام العرفية «انتحار سياسي» للرئيس الكوري الجنوبي

رأت صحيفة ساوث تشاينا مورننج بوست الصينية اليوم الأربعاء أن إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية بمثابة "انتحار سياسي" للرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول حيث تلوح إجراءات عزله في الأفق.

ونقلت الصحيفة الصينية عن محللين قولهم "إن المسيرة السياسية للرئيس الكوري الجنوبي قد انتهت، لافتة إلى أن العالم سيراقب عن كثب النتائج التي ستؤول إليها مطالبات عزله إزاء تأزم المشهد السياسي في البلاد بعد إعلان الأحكام العرفية".

وتزايدت الدعوات المنادية باستقالة رئيس كوريا الجنوبية بعد فرضه غير المدروس للأحكام العرفية، والذي أُلغى في غضون ساعات بسبب دخول البلاد إلى أزمة سياسية على إثر ذلك.