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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

صحيفة صينية: إعلان الأحكام العرفية «انتحار سياسي» للرئيس الكوري الجنوبي

يون سوك يول
يون سوك يول
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رأت صحيفة ساوث تشاينا مورننج بوست الصينية اليوم الأربعاء أن إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية بمثابة "انتحار سياسي" للرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول حيث تلوح إجراءات عزله في الأفق.

ونقلت الصحيفة الصينية عن محللين قولهم "إن المسيرة السياسية للرئيس الكوري الجنوبي قد انتهت، لافتة إلى أن العالم سيراقب عن كثب النتائج التي ستؤول إليها مطالبات عزله إزاء تأزم المشهد السياسي في البلاد بعد إعلان الأحكام العرفية".

وتزايدت الدعوات المنادية باستقالة رئيس كوريا الجنوبية بعد فرضه غير المدروس للأحكام العرفية، والذي أُلغى في غضون ساعات بسبب دخول البلاد إلى أزمة سياسية على إثر ذلك.

صحيفة كوريا الجنوبية إعلان الأحكام العرفية