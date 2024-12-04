أمن الفيوم يكشف لغز العثور على جثة دون رأس ببحر الرفيع بسنورس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من كشف لغز العثور على جثة شخص مجهول الهوية، وبدون رأس يطوف فوق سطح المياه في بحر الرفيع بدائرة مركز شرطة سنورس، حيث كشفت التحريات الأوليةإلى أن الجثة لشاب يدعى "يوسف . ع .ا.ع " 20 سنه، ومقيم بشارع بورة الزيني بدائرة مركز سنورس، ويعمل حلاق في صالون حلاقه وجاري تحديد هويه مرتكب الواقعه.

كان قد تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة في بحر الرفيع بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبإخراج الجثة من المياه تبين أنها بدون رأس، ولا يوجد معه أي متعلقات تدل على هويته الشخصيه، تم التحفظ على الجثة بمستشفى سنورس المركزي

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي أمرت بسرعه ضبط مرتكب الواقعه.