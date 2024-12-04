"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يواصل تصعيده ضد المدنيين في القطاع

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «ما هي فرص نجاح مفاوضات هدنة غزة؟»، إذ في ظل الحديث عن رغبة أمريكية لإنهاء الحرب في غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها العسكري ضد المدنيين في القطاع الفلسطيني.

ما يثير الشكوك حول جدية حكومة بنيامين نتنياهو بشأن إبرام صفقة لتبادل المحتجزين، مقابل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، موضحا أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أعلن في تصريحات إعلامية عن مواصلة إدارة جو بايدن المنتهية ولاياته، العمل للدفع بالمشاورات بين الفاعلين الرئيسين في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لوقف الحرب على غزة، فضلا عن إطلاق صراح المحتجزين.

ولم تختلف تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن المسؤول الأمريكي، إذ أنه ألمح إلى مؤشرات حول إحراز تقدما في المباحثات يمكن أن يفضي إلى اتفاق»، مؤكدا أن التحذيرات الإقليمية والدولية تعالت من استمرار الاحتلال في سياسة تجويع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمحاصرين، حيث يعاني شمال القطاع من قصفا مكثفا واستهدافا متعمد لمراكز الإيواء.