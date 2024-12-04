محافظ الدقهلية يتابع إزالة الأدوار المخالفة بأحد العقارات بجوار سور جامعة المنصورة

أمر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بإزالة أحد الأدوار المخالفة بإحدى العمارات الواقعة بجوار سور جامعة المنصورة، وأمام كوبري الجامعه التابعة لمركز ومدينة المنصورة، وشهد أعمال الإزالة ووجه بإزالة الدور كاملاً ورفع الأنقاض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مالك العقار .

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ، و رحاب المزين رئيس مركز المنصوره ، والعميد علي ابو شعيشع مدير شرطة المرافق ، والعميد محمد عمر مأمور قسم أول المنصورة ، والمقدم عبدالحميد الشوري رئيس مباحث قسم أول .

وكلف اللواء " مرزوق " مدير الإدارة العامة للحوكمة بالمحافظه ومدير إدارة المتابعه بالمحافظه بفحص تراخيص جميع العمارات الواقعه علي سور جامعة المنصورة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ملاك هذه العمارات في حالة ثبوت مخالفات ، وابلاغهم بسرعة التصالح علي هذه المخالفات وفقاً للشروط المنصوص عليها بقانون التصالح الجديد .

ووجه " المحافظ " بمراجعة تراخيص جميع المحلات بهذه العمارات والأنشطة التجاريه بها والغلق الفوري لها في حالة مخالفة شروط الترخيص وعدم حصولهم علي ترخيص لهذه الانشطه ، والتصالح علي هذه الانشطه وفقاً لشروط قانون التصالح .



كما أمر اللواء " مرزوق " بالغلق الفوري لأحد معارض السيارات المخالفه لإقامته ببدروم أحد هذه العمارات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالك هذا المعرض لتحويله بدروم هذه العماره الي معرض سيارات بدل إقامته جراج للسيارات .



كما وجه " المحافظ" باستغلال الأرض الفضاء الموازيه لسور جامعة المنصوره في إقامة مشاتل للأشجار المثمرة والزينة، تحت إشراف مركز ومدينة المنصوره وحي غرب المنصوره لزراعة هذه الأشجار بالشوارع والميادين، ولعدم التعدي علي هذه الأرض بالقاء مخلفات الهدم والبناء بداخلها وتشويه المظهر الجمالي والحضاري لمدخل المدينه .



وأكد اللواء " مرزوق " علي الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدي بالبناء المخالف للقيود الارتفاع ومخالفة شروط الترخيص والبناء المخالف علي الأراضي الزراعيه وأملاك الدوله .

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