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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الأوقاف: منصة "وقاية" ترصد تحديات المجتمع بأقلام كبار الكتاب

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف
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أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن إطلاق منصة "وقاية لبناء الإنسان" يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى مكافحة الفكر التكفيري المتطرف والإرهاب، بالإضافة إلى محاربة التطرف اللاديني، وذلك من خلال بناء الإنسان وصناعة الحضارة. وأضاف أن هذه المنصة تركز على تقديم محتوى يساهم في تعزيز الفكر الوسطي وتنمية القيم الإنسانية.
وأشار الأزهري في كلمته خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن تطبيق "وقاية لبناء الإنسان" يصدر شهريًا ويتناول قضايا اجتماعية هامة، بهدف التصدي للتحديات التي تواجه المجتمع المصري والدولة.

وأوضح أن الإصدار الأول من المنصة، تم إطلاقه قبل شهر للتعامل مع قضية التفكك الأسري، وجاءت المادة العلمية في هذا الإصدار بمشاركة كبار المفكرين والعلماء، مؤكدًا، أن المنصة تضم مقالات لعدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور علي جمعة، أحمد عمر هاشم، ومصطفى الفقي، بالإضافة إلى مقدمة من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

الدكتور أسامة الأزهرى مكافحة الفكر التكفيري المتطرف والإرهاب